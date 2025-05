TRF4 mantém condenação de Jairo Jorge em ação envolvendo contratação irregular de hospital

A 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) manteve, nesta quarta-feira (21), a condenação do ex-prefeito de Canoas Jairo Jorge em ação criminal envolvendo a contratação irregular de um hospital para prestação de serviços de saúde na cidade da Região Metropolitana. Em 2023, ele já havia sido condenado na mesma ação.

Conforme relatou o ex-prefeito à reportagem de Zero Hora , ele e a defesa irão recorrer da decisão.

Em fev ereiro, Jairo Jorge foi inocentando em um processo na área civil sobre o mesmo tema. O entendimento da Justiça Federal, na época, foi de que não houve dolo na prática do ex-prefeito na contratação do hospital.

— Qual o benefício que eu tive? É uma associação beneficente, uma associação que tem 62 anos. Não é um clube de amigos, é uma instituição respeitada e que fez muito bem o serviço. Eu respeito a posição destes embargadores, assim como dos outros que não viram dolo e que me inocentaram. Agora, o paradoxal é que o mesmo tribunal tenha duas posições em ações sobre o mesmo tema, uma criminal e uma outra civil — argumentou Jairo Jorge.

"Vamos recorrer, com serenidade e respeito aos desembargadores — inclusive porque o próprio TRF-4 já me inocentou em 2025 em uma ação idêntica, ingressada pelo Ministério Público Federal em 2015. O processo de 2019 é baseado nos mesmos fatos, e por isso seguimos com fé e esperança. Acredito na Justiça dos homens, mas sobretudo na justiça divina", escreveu.