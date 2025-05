Tarcísio defende Bolsonaro no STF e diz que trama golpista nunca foi abordada entre eles

Governador de São Paulo é ex-ministro da Infraestrutura de Bolsonaro e foi ouvido como testemunha de defesa no STF.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse em depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira (30) que não teve conhecimento de qualquer articulação golpista pelo ex-presidente da República Jair Bolsonaro depois do segundo turno das eleições de 2022. Tarcísio foi ministro da Infraestrutura do ex-presidente e é testemunha dele na ação penal que julga a tentativa de golpe de Estado .

Tarcísio relatou ter conversado com Bolsonaro entre novembro e dezembro de 2022, quando fez visitas ao ex-presidente em Brasília. O período é o mesmo em que o ex-chefe do Executivo teria planejado um golpe de Estado para impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-ministro afirmou que as conversas entre os dois não tiveram teor golpista.