STF marca datas para ouvir testemunhas de Bolsonaro e de réus do núcleo 1 da suposta tentativa de golpe; saiba quem será escutado

Ex-presidente Jair Bolsonaro está entre os oito acusados que se tornaram réus após denúncia da PGR. SERGIO LIMA / AFP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou nesta quarta-feira (7), as datas para que as testemunhas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos outros sete réus por suposta tentativa de golpe de Estado sejam ouvidas. As oitivas ocorrerão entre os dias 19 deste mês e 2 de junho.

Serão ouvidas, ao todo, entre testemunhas de acusação e defesa, 81 pessoas, entre as quais os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), além de senadores, deputados, militares e ex-integrantes de alto escalão do governo Bolsonaro.

Essa é uma das fases da instrução processual, ou seja, ainda não é o julgamento decisivo da ação penal, que ainda não tem data marcada. A Primeira Turma do Supremo tornou todos os integrantes do chamado "núcleo crucial" do golpe em réus, por unanimidade, em 26 de março.

As audiências serão realizadas via videoconferência, e as defesas são responsáveis por apresentar suas testemunhas, independentemente de intimação, conforme decidido pelo relator e de acordo com a jurisprudência da Corte.

A decisão de Moraes também estabeleceu que se comunique às autoridades superiores para liberar servidores públicos e militares arrolados. Já governadores e parlamentares, conforme a lei, poderão escolher o horário que serão ouvidos, dentro da janela disponibilizada pela Corte.

A lista das testemunhas designadas para oitiva inclui seis testemunhas de acusação, sete testemunhas do delator e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e 68 testemunhas arroladas pelas diversas defesas, algumas por mais de uma defesa.

Confira quem são e as datas que devem ser ouvidas:

As testemunhas de acusação (19/5, às 15h):

Éder Lindsay Magalhães Balbino (testemunha também da defesa de Walter Souza Braga Netto)

Clebson Ferreira de Paula Vieira

Adiel Pereira Alcântara

Ibaneis Rocha Barros Júnior (testemunha também da defesa de Anderson Gustavo Torres)

Marco Antônio Freire Gomes (testemunha também das defesas de Mauro César Barbosa Cid, Almir Garnier dos Santos, Jair Messias Bolsonaro e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira)

Carlos de Almeida Baptista Júnior (testemunha também das defesas de Almir Garnier dos Santos, Jair Messias Bolsonaro e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira)

Testemunhas do colaborador Mauro Cid (22/5, às 8h)

Flávio Alvarenga Filho

João Batista Bezerra

Edson Dieh Ripol

Julio Cesar de Arruda (testemunha também da defesa de Jair Messias Bolsonaro)

Fernando Linhares Dreus

Raphael Maciel Monteiro

Luís Marcos dos Reis

Adriano Alves Teperino

Quem são as testemunhas de defesa:

Testemunhas de Alexandre Ramagem Rodrigues

Carlos Afonso Gonçalves Gomes Coelho - 23/5, às 8h

Frank Márcio de Oliveira - 23/5, às 8h

Rolando Alexandre de Souza - 23/5, às 8h

Alexandre de Oliveira Pasiani - 23/5, às 8h

Testemunhas de Walter Souza Braga Netto

Waldo Manuel de Oliveira Aires - 23/5, às 8h

Éder Lindsay Magalhães Balbino - sem data definida

Hamilton Mourão - 23/5, às 14h

Marcelo Antonio Cartaxo Queiroga - 26/5, às 15h

Rogério Marinho - 2/6, às 15h

Testemunhas de Augusto Heleno Ribeiro Pereira:

Hamilton Mourão - 23/5, às 14h

Alex D'Alosso Minussi - 23/5, às 14h

Gustavo Suarez da Silva - 23/5, às 14h

Carlos José Russo Penteado - 26/5, às 15h

Ricardo Ibsen Pennaforte de Campos - 26/5, às 15h

Marcelo Antonio Cartaxo Queiroga - 26/5, às 15h

Antonio Carlos de Oliveira Freitas - 26/5, às 15h

Amilton Coutinho Ramos - 26/5, às 15h

Ivan Gonçalves - 26/5, às 15h

Valmor Falkemberg Boelhouwer - 26/5, às 15h

Christian Perillier Schneider - 26/5, às 15h

Osmar Lootens Machado - 26/5, às 15h

Asdrubal Rocha Saraiva - 26/5, às 15h

Testemunhas de Anderson Gustavo Torres

Ibaneis Rocha Barros Júnior - sem data definida (poderá escolher horário entre 15h e 19h)

Braulio do Carmo Vieira - 27/5, às 8h

Luiz Flávio Zampronha - 27/5, às 8h

Alberto Machado - 27/5, às 8h

George Estefani de Souza - 27/5, às 8h

Djairlon Henrique Moura - 27/5, às 8h

Caio Rodrigo Pelim - 27/5, às 8h

Saulo Moura da Cunha - 27/5, às 8h

Thiago Andrade - 27/5, às 14h

Fabricio Rocha - 27/5, às 14h

Marcio Nunes - 27/5, às 14h

Leo Garrido de Salles - 27/5, às 14h

Alessandro Moretti - 27/5, às 14h

Marcos Paulo Cardoso - 27/5, às 14h

Victor Veiga Godoy - 27/5, às 14h

Cintia Queiroz de Castro - 27/5, às 14h

Antonio Ramiro Lourenzo - 28/5, às 8h

Gustavo Henrique Dutra - 28/5, às 8h

Marcio Phurro - 28/5, às 8h

Jorge Henrique da Silva - 28/5, às 8h

Rosivan Correia de Souza - 28/5, às 8h

Bruno Bianco - 29/5, às 8h

Paulo Guedes - 29/5, às 8h

Celio Faria - 29/5, às 8h

Wagner Rosário - 29/5, às 8h

Adler Anaximandro Cruz e Alves - 29/5, às 8h

Adolfo Sachsida - 29/5, às 8h

Ciro Nogueira - 30/5, às 8h

João Hermeto - 30/5, às 8h

Valdemar Costa Neto - 30/5, às 8h

Espiridião Amin - 30/5, às 8h

Eduardo Girão - 30/5, às 8h

Ubiratan Sanderson - 30/5, às 8h

Marcos Montes - 2/6, às 15h

Sandro Nunes Vieira - 2/6, às 15h

Ana Paula Marra - 2/6, às 15h

Saulo Luis Bastos - 2/6, às 15h

Testemunhas de Jair Messias Bolsonaro

Julio Cesar de Arruda - sem data definida

Marco Antônio Freire Gomes - sem data definida

Carlos de Almeida Baptista Júnior - sem data definida

Hamilton Mourão - 23/5, às 14h

Tarcisio Gomes de Freitas - 30/5, às 8h

Amauri Feres Saad - 30/5, às 14h

Wagner de Oliveira - 30/5, às 14h

Renato de Lima França - 30/5, às 14h

Gilson Machado - 30/5, às 14h

Jonathas Assunção Salvador Nery - 30/5, às 14h

Ricardo Peixoto Camarinha - 30/5, às 14h

Giuseppe Dutra Janino - 30/5, às 14h

Eduardo Pazuelo - 30/5, às 14h

Ciro Nogueira - 30/5, às 8h

Rogério Marinho - 2/6, às 15h

Testemunhas de Almir Garnier dos Santos

Marco Antônio Freire Gomes - sem data definida

Carlos de Almeida Baptista Júnior - sem data definida

Marcos Sampaio Olsen - 23/5, às 14h

Antonio Capistrano de Freitas Filho - 23/5, às 14h

José Aldo Rebelo Figueiredo - 23/5, às 14h

Marcelo Francisco Campos - 23/5, às 14h

Testemunhas de Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira