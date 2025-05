STF torna réus 10 denunciados por tentativa de golpe e rejeita acusação contra dois militares; siga ao vivo

Quem são os acusados

O núcleo 3 é composto por militares da ativa e da reserva do Exército e por um policial federal .

Denunciados do núcleo 3

Por quais crimes eles foram acusados

Andamento do processo

O STF já havia tornado réus os integrantes dos núcleos 1, 2 e 4 da denúncia da PGR. Na primeira parte, respondem pelos crimes o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete pessoas . Segundo a denúncia, o núcleo 1, ou "núcleo crucial", teria liderado o plano de ruptura do Estado democrático de direito.

Na segunda-feira (19), o Supremo começou a ouvir as testemunhas do primeiro núcleo. As primeiras pessoas a testemunhar foram indicadas pela PGR: