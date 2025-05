STF julga a partir desta segunda-feira grupo de suposta trama golpista acusado de espalhar desinformação

Julgamento será realizado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Fabio Rodrigues-Pozzobom / Agência Brasil

A denúncia contra sete acusados de integrar o núcleo 4 da suposta trama golpista será julgada nestas segunda (6) e terça-feira (7) pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). As informações são do portal g1.

De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), que apresentou a denúncia a partir do inquérito da Polícia Federal, este núcleo teria sido responsável por uma operação estratégica de desinformação, com ataques às urnas eletrônicas, disseminação de conteúdo falso e pressão sobre as Forças Armadas para aderirem ao plano golpista, além de, supostamente, fazer uso da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para atividades ilegais.

Quem são os acusados

Ailton Gonçalves Moraes Barros , major da reserva

, major da reserva Ângelo Martins Denicoli , major da reserva

, major da reserva Carlos Cesar Moretzsohn Rocha , engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal

, engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal Giancarlo Gomes Rodrigues , subtenente do Exército

, subtenente do Exército Guilherme Marques de Almeida , tenente-coronel do Exército

, tenente-coronel do Exército Marcelo Araújo Bormevet , agente da Polícia Federal e ex-integrante da Abin

, agente da Polícia Federal e ex-integrante da Abin Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército

Denúncias já aceitas

No dia 22 de abril, a Primeira Turma do STF decidiu, por unanimidade, tornar réus seis denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) no processo sobre a suposta trama golpista de 2022. Eles compõem o núcleo 2.

Com a decisão, os acusados passam a responder a uma ação penal pelos crimes de:

organização criminosa armada

tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito

golpe de Estado

dano qualificado pela violência e grave ameaça

deterioração de patrimônio tombado

Os réus seriam responsáveis pelo gerenciamento das ações da organização criminosa, para "sustentar a permanência ilegítima" de Bolsonaro no poder, em 2022. São eles:

Filipe Martins, que foi assessor de Assuntos Internacionais do então presidente Jair Bolsonaro (PL)

que foi assessor de Assuntos Internacionais do então presidente Jair Bolsonaro (PL) Marcelo Câmara , também ex-assessor de Bolsonaro

, também ex-assessor de Bolsonaro Silvinei Vasques , ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Mário Fernandes, general da reserva

general da reserva Marília de Alencar , ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça

, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça Fernando de Sousa Oliveira, ex-diretor de Operações do Ministério da Justiça