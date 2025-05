Por unanimidade, STF torna réus 10 denunciados por suspeita de tentativa de golpe e rejeita acusações contra dois militares

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria nesta terça-feira (20) e admitiu a denúncia contra mais 10 investigados e rejeitou por unanimidade as acusações a dois militares por suposto envolvimento na tentativa de golpe de Estado entre 2022 e 2023. Assim, se tornaram réus nove militares e um agente da Polícia Federal, que integram o chamado núcleo 3 da denúncia . Eles são acusados de planejar "ações táticas" para efetivar o plano golpista a fim de impedir a posse de Lula , eleito em 2022.

Ministro Alexandre de Moraes , relator do caso, foi o primeiro a se manifestar sobre o caso . Ele foi acompanhado pelos demais ministros da Primeira Turma: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Quem são os réus

O núcleo 3 é composto por militares da ativa e da reserva do Exército e por um policial federal .

Tiveram as denúncias rejeitadas

Por quais crimes eles foram acusados

Andamento do processo

O STF já havia tornado réus os integrantes dos núcleos 1, 2 e 4 da denúncia da PGR. Na primeira parte, respondem pelos crimes o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete pessoas . Segundo a denúncia, o núcleo 1, ou "núcleo crucial", teria liderado o plano de ruptura do Estado democrático de direito.

Na segunda-feira (19), o Supremo começou a ouvir as testemunhas do primeiro núcleo. As primeiras pessoas a testemunhar foram indicadas pela PGR: