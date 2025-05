STF forma maioria para manter processo contra Ramagem na trama golpista

Alexandre Ramagem se tornou réu por tentativa de golpe junto ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Marcos Oliveira / Agencia Senado

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta sexta-feira (9), para derrubar a decisão da Câmara a favor do deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ). O colegiado se posicionou pela suspensão de apenas parte do processo contra o parlamentar por participação na trama golpista.

O relator e ministro do STF, Alexandre de Moraes, votou contra a decisão aprovada pela Casa. Ele foi acompanhado pelos ministros Cristiano Zanin e Luiz Fux. Faltam os votos de Flávio Dino e Cármen Lúcia, que têm até terça-feira (13) para computar as suas decisões no plenário virtual.

Apesar de ser contrário à proposta aprovada pelos parlamentares, Moraes concordou em suspender a acusação por dois crimes: dano qualificado e deterioração contra o patrimônio da União.

Ao computar o seu voto, o relator também salientou que a decisão da Câmara não se aplica a outros réus e citou o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A sessão virtual extraordinária foi solicitada por Moraes para a análise sobre a aplicação do artigo 53 da Constituição – que estabelece imunidade parlamentar a deputados e senadores, o que impossibilita a prisão deles por atividades parlamentares.

Segundo o ofício do STF, somente os crimes que teriam sido cometidos por Ramagem após assumir o mandato podem ser suspensos. O marco temporal é a diplomação, ocorrida em dezembro de 2022.

Entenda

A Câmara dos Deputados aprovou a sustação de ação penal no STF relacionada à tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023, na qual está incluído o deputado Ramagem. Foram 315 votos a favor, 143 contrários e quatro abstenções. A medida já foi promulgada.