STF decide abrir ação penal contra sete denunciados do núcleo 4 de grupo de trama golpista

Advogado de defesa faz sustentação oral diante do ministro Cristiano Zanin, que preside Primeira Turma do STF. Rosinei Coutinho / STF

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) admitiu, por unanimidade, nesta terça-feira (6) a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra sete pessoas do núcleo 4 da suposta trama golpista.

De acordo com a PGR, este núcleo teria sido responsável por uma operação estratégica de desinformação. As ações incluiriam ataques às urnas eletrônicas, disseminação de conteúdo falso e pressão sobre as Forças Armadas para aderirem ao plano golpista. Eles ainda supostamente fizeram uso da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para atividades ilegais.

Todos os ministros que compõem a Primeira Turma do Supremo — Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin — votaram pela aceitação da denúncia de forma integral.

A suposta trama golpista tinha o objetivo de manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder mesmo após derrota nas eleições de 2022.

Quem são os acusados do núcleo 4

Ailton Gonçalves Moraes Barros , major da reserva

, major da reserva Ângelo Martins Denicoli , major da reserva

, major da reserva Carlos Cesar Moretzsohn Rocha , engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal

, engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal Giancarlo Gomes Rodrigues , subtenente do Exército

, subtenente do Exército Guilherme Marques de Almeida , tenente-coronel do Exército

, tenente-coronel do Exército Marcelo Araújo Bormevet , agente da Polícia Federal e ex-integrante da Abin

, agente da Polícia Federal e ex-integrante da Abin Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército

Eles se tornam réus pelos crimes de:

organização criminosa armada;

tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

golpe de Estado;

dano qualificado pela violência

grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Entenda o fatiamento da denúncia

Pelo regimento interno do STF, cabe às duas turmas do tribunal julgar os processos criminais que chegam ou são abertos no Supremo. Como o relator do caso, ministro Moraes, faz parte da Primeira Turma, a acusação é julgada por este colegiado.

Se a maioria dos ministros aceitar a denúncia, os acusados viram réus e passam a responder a uma ação penal no STF, na qual as defesas poderão ter acesso mais amplo ao material utilizado pela acusação e pedir a produção de novas provas, bem como arrolar testemunhas.

Em 25 março, a Primeira Turma aceitou – por unanimidade – o trecho da denúncia relativo ao núcleo 1, tornando réus oito denunciados apontados como cabeças da trama golpista. O próprio Bolsonaro foi acusado pela PGR de liderar a organização criminosa. Entre os réus estão generais da reserva do Exército que foram integrantes do alto escalão do governo Bolsonaro, entre outros assessores.

Em 22 de abril, o colegiado, também por unanimidade, aceitou parte da denúncia contra outros seis envolvidos do núcleo 2, que reúne os acusados de terem prestado o assessoramento jurídico e intelectual para o golpe.

Com isso, somam 14 os réus pelo golpe de Estado fracassado. Caso seja aceita a parte da denúncia relativa ao núcleo 4, serão 21 réus. O julgamento de 12 denunciados do núcleo 3 foi marcado para 20 de maio.

O fatiamento da denúncia em seis núcleos foi autorizado pelos ministros da Primeira Turma do STF. O procurador-geral, Paulo Gonet, justificou o procedimento como um meio de facilitar a tramitação do caso sobre o golpe frustrado, que tem como alvo 34 pessoas.