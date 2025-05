STF decide se torna réus integrantes do núcleo 3 de suposta trama golpista: veja quem são e por quais crimes foram denunciados

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começa a analisar, nesta terça-feira (20), se torna réus mais 12 denunciados de envolvimento na suposta tentativa de golpe de Estado entre 2022 e 2023 (veja, abaixo, quem são eles).

Os denunciados são, na maioria, militares e integram o chamado núcleo 3 da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) . Eles são acusados de planejar "ações táticas" para efetivar o plano golpista a fim de impedir a posse de Lula, eleito em 2022 , e manter o então presidente Jair Bolsonaro no poder.

O julgamento da denúncia foi marcado para ocorrer durante três sessões : às 9h30min e às 14h desta terça e, se for necessário, uma terceira sessão, na quarta (21), às 9h30min.

A Primeira Turma do STF é composta pelos ministros Cristiano Zanin (presidente), Alexandre de Moraes (relator do processo), Cármen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino. Se houver maioria entre os integrantes do colegiado, os denunciados viram réus por cinco crimes relacionados à suposta tentativa de golpe.