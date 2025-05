Soraya Thronicke pede saída de Ciro Nogueira da CPI das Bets após denúncia de viagem em jatinho de investigado

A relatora da CPI das Bets , senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), pediu a exclusão de Ciro Nogueira (PP-PI) do colegiado. A ação foi motivada por uma suposta viagem do parlamentar em um jatinho de um dos investigados pela comissão. O empresário em questão é apontado como proprietário de uma casa de apostas.

Conforme a revista Piauí , o senador viajou à França para o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 em uma aeronave de Fernando Oliveira Lima , dono da One Internet Group, empresa que investe no ramo de bets.

Lima deu um depoimento à CPI em novembro de 2024. Ele disse que o Jogo do Tigrinho estaria "mal falado" devido a empresas clandestinas. O empresário negou ser o dono do jogo no Brasil, mas se propôs a entregar um estudo sobre as citadas empresas à comissão.