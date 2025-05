Senador manda Marina Silva "se pôr no seu lugar", ministra diz que não é "submissa" e abandona sessão; assista

Após discussão com senadores, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, abandonou a Comissão de Infraestrutura do Senado nesta terça-feira (27). O bate-boca incluiu embates sobre a pavimentação da BR-319 — estrada federal que liga Porto Velho (RO) a Manaus (AM) —, acusação de sexismo e ultimato para pedido de desculpas.