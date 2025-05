Senado aprova PEC que inclui guarda municipal e agentes de trânsito entre órgãos de segurança pública

Guardas poderão realizar policiamento ostensivo. Duda Fortes / Agência RBS

O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (27) Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que inclui as guardas municipais e os agentes de trânsito entre os órgãos de segurança pública. Foram 65 votos a favor no primeiro turno e 57 no segundo.

O texto, de autoria do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB), segue para apreciação da Câmara dos Deputados.

A Constituição, no capítulo destinado à segurança pública, lista as forças que fazem parte do setor. São elas: Polícia Federal; Polícia Rodoviária Federal; Polícia Ferroviária Federal; polícias civis; polícias militares e corpos de bombeiros militares; e polícias penais federal, estaduais e distrital.

As guardas municipais não são mencionadas e a PEC aprovada incluiu a corporação.

O que muda?

O texto permite que os municípios atribuam funções às guardas, como proteção de seus bens, serviços, instalações; policiamento ostensivo local e comunitário; exercício de ações de segurança em seus territórios; e apoio e colaboração com os demais órgãos de segurança pública.

A PEC ainda permite que as guardas municipais tenham novo nome, podendo ser chamadas de "polícia municipal", "guarda civil", "guarda civil municipal", "guarda metropolitana" ou "guarda civil metropolitana". No entanto, a alteração de nomenclatura terá de ser feita por meio de concurso público ou transformação dos cargos e carreiras dos guardas municipais.

STF autorizou prisões em flagrante

Em fevereiro deste ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que as guardas municipais têm liberdade para efetuar prisões em flagrante. O entendimento dos magistrados é de que os agentes podem realizar policiamento urbano, com ações ostensivas e comunitárias, agindo "diante de condutas lesivas a pessoas, bens e serviços". No entanto, membros das corporações não podem abrir investigações.

Luiz Fux, relator do caso, frisou que a atuação dos guardas municipais não deve ficar restrita à proteção do patrimônio público, mas cooperar com o policiamento urbano juntamente com os demais órgãos de segurança.

O STF julgou recurso protocolado pela Câmara Municipal de São Paulo para derrubar decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que julgou inconstitucional trecho da Lei Municipal 13.866/2004, que fixou a competência da Guarda Civil Metropolitana para realizar o trabalho de policiamento.

A controvérsia sobre a questão estava em torno da interpretação do Artigo 144 da Constituição. O dispositivo definiu que os municípios podem criar guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações.