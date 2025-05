Tesouro Nacional pode ser acionado para cobrir ressarcimento de vítimas de fraudes no INSS.

O novo presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Júnior, afirmou nesta segunda-feira (5) que o pagamento aos segurados prejudicados na fraude bilionária na instituição deve começar ainda nesta semana. O governo federal irá cobrar valores dos conglomerados de empresas envolvidas nos descontos indevidos em aposentadorias e pensões.

Ele ainda ressaltou o pedido de agilidade do governo:

— Vamos buscar recursos nos sócios e conglomerados de empresas para ressarcir (...) O segundo passo é que a administração pública vai arcar com o restante que não conseguiu essa restituição — declarou.

O presidente da autarquia revelou que a autarquia abriu 13 processos para responsabilizar pessoas jurídicas pela fraude ainda no domingo (4).

Tesouro Nacional poderá ser utilizado?

Questionado sobre a possibilidade de o Tesouro Nacional ser acionado para viabilizar os pagamentos, o presidente do INSS não descartou a hipótese.

O tema é acompanhado de perto por integrantes da equipe econômica por seu potencial impacto fiscal . Waller indicou também que o formato do pagamento ainda está sendo debatido:

O presidente do INSS reconheceu falhas internas no sistema de dados da autarquia e prometeu medidas corretivas. Segundo ele, há reuniões frequentes com órgãos de controle para monitorar a situação.