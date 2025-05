Quem é Wolney Queiroz, novo ministro da Previdência

Com a saída de Carlos Lupi (PDT) , anunciada nesta sexta-feira (2), quem assume o Ministério da Previdência é Wolney Queiroz Maciel . Aos 52 anos, ele era o número 2 na hierarquia da pasta, ocupando o cargo de secretário-executivo.

Wolney é natural de Caruaru (PE), no agreste pernambucano. Ele é filiado ao PDT desde 1992, seguindo o partido do pai, José Queiroz de Lima — que foi eleito prefeito de Caruaru em quatro ocasiões, além de ter atuado como deputado estadual em cinco mandatos.

No ano seguinte de sua filiação, Queiroz Maciel tornou-se vereador de sua cidade natal. Posteriormente, desde 1995, foi eleito seis vezes como deputado federal por Pernambuco. Hoje, é presidente estadual do PDT e faz parte do diretório nacional da sigla.