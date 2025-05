Quem é Márcia Lopes, nova ministra das Mulheres do governo Lula

Após a demissão da ministra Cida Gonçalves, a assistente social Márcia Lopes assumiu, nesta segunda-feira (5), o comando do Ministério das Mulheres. A paranaense de 67 anos, foi secretária e ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome dos primeiros governos Lula e retorna ao primeiro escalão do governo federal após mais de uma década.

Natural de Londrina (PR), Márcia foi vereadora do município por um mandato, em 200. Ela tem longa trajetória nas áreas sociais dos governos do Partido dos Trabalhadores (PT), com destaque para sua atuação no combate à fome. Esta, no entanto, é sua primeira experiência à frente de uma pasta voltada especificamente a políticas para mulheres.

Em publicação no Instagram após a cerimônia de posse, Márcia disse que assume a missão com "compromisso de toda uma trajetória dedicada à justiça social, à defesa dos direitos humanos e à construção de políticas públicas que transformam vidas, especialmente a vida das mulheres neste país".

Trajetória

Márcia Helena Carvalho Lopes, 67 anos, é assistente social graduada pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), com especialização na área da criança e do adolescente e mestrado em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo. Professora aposentada, lecionou por mais de 30 anos no curso de Serviço Social da UEL.

Ela é filiada ao PT e irmã de Gilberto Carvalho, um dos aliados históricos do presidente Lula, que foi chefe de gabinete da Presidência da República durante os oito primeiros anos do governo Lula, de 2003 a 2010, e ministro-chefe da Secretaria-Geral durante o primeiro mandato de Dilma Rousseff.

Márcia foi secretária de Assistência Social de 1993 a 1996 e vereadora de Londrina por um mandato, em 2000. Em 2004, atuou como conselheira nacional de Assistência Social e dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Cargos no governo federal

Assim como o irmão, Márcia é uma aliada antiga dos governos federais do PT. Em 2004, foi secretária nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo Lula, tornando-se secretária-executiva em 2005, cargo que ocupou até 2008.

Em 2007, também foi presidente da Rede de Pobreza e Proteção Social do Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Em 2010, no segundo mandato de Lula, foi nomeada titular do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, onde permaneceu até o final do governo Lula 2, em 2011.

Após deixar a pasta, Márcia se aposentou como professora da Universidade Estadual de Londrina e foi convidada para ser membro-fundadora do Instituto Lula, em São Paulo.

Márcia foi candidata à Prefeitura de Londrina nas eleições de 2012, ficando em terceiro lugar com 14,08% dos votos válidos. Depois da derrota, seguiu atuando como assistente social, sem informações públicas sobre cargos oficiais no governo.

Dez anos depois, integrou a equipe de transição do terceiro governo Lula, sendo um dos nomes responsáveis pela coordenação da área de assistência social durante o processo.