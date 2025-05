Quem é Gilberto Waller Júnior, novo presidente do INSS

O procurador federal Gilberto Waller Júnior foi nomeado nesta semana como novo presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A escolha foi feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e formalizada pela ministra-chefe substituta da Casa Civil, Miriam Belchior, com publicação em edição extra do Diário Oficial da União.