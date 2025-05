PF apreende carros de luxo do "Careca do INSS" em garagem em Brasília

A Polícia Federal (PF) cumpre, nesta terça-feira (20), mandados de busca e apreensão de veículos supostamente ligados a Antonio Carlos Camilo Antunes , conhecido como o "Careca do INSS".

O lobista ganhou notoriedade após ser apontado pela PF como o "facilitador" do esquema de fraudes envolvendo descontos não autorizados a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).