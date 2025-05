Pablo Marçal vira réu por colocar em risco a vida de 32 pessoas durante expedição 

Defesa de Marçal disse à reportagem que ele tem "plena convicção de sua inocência". WERTHER SANTANA / ESTADÃO CONTEÚDO

O empresário e influenciador digital Pablo Marçal virou réu por colocar em risco a vida de pelo menos 32 pessoas durante uma expedição ao Pico dos Marins (2.428m acima do nível do mar), em Piquete (SP), em janeiro de 2022. A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público estadual nesta terça-feira (20). As informações são do g1.

A decisão foi assinada pela juíza Rafaela D'Assumpção Cardoso Glioche. No documento, a magistrada afirma que a investigação da polícia que acompanha a denúncia do Ministério Público apresenta elementos suficientes para a instauração do processo criminal.

Entre os elementos apontados na denúncia estão a época crítica para a expedição, condições climáticas adversas – como chuva, neblina e rajadas de ventos de 100 km/h, roupas inapropriadas e ausência de guias para orientação.

A magistrada determinou que Marçal seja intimado da decisão e apresente resposta em um prazo de dez dias. O influenciador poderá apontar provas e testemunhas que usará em sua defesa. A defesa de Marçal disse à reportagem que ele tem "plena convicção de sua inocência".

Local de expedição é o quinto ponto mais alto do Estado de SP

O ponto mais alto do Estado de São Paulo é a Pedra da Mina, na Serra da Mantiqueira, com 2.798 metros de altitude. Este pico situa-se na divisa com Minas Gerais.

O Pico dos Marins também fica na Serra da Mantiqueira, a um altitude de 2.428m, ficando atrás dos picos Três Estados (2.665m) e Cabeça de Touro (2.620m) e Morro do Tartarugão (2.598m).