Não regularizou o título de eleitor? Saiba o que fazer agora

Mais de 5,3 milhões de eleitores devem ter o título cancelado na próxima semana por não regularizarem a situação na Justiça Eleitoral. No Rio Grande do Sul, mais de 306 mil eleitores não normalizaram a situação na Justiça Eleitoral. São considerados irregulares os títulos de pessoas que não votaram nas últimas três eleições seguidas, nem justificaram ou pagaram as multas referentes às ausências, incluindo turnos adicionais.