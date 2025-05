MP faz operação contra fraudes em licitação em prefeitura de Taquara e afasta duas pessoas

Ação é da Procuradoria da Função Penal Originária. Divulgação / MPRS

O Ministério Público (MP) cumpriu, na manhã desta terça-feira (6), mandados de busca e apreensão na sede da prefeitura de Taquara, no Vale do Paranhana. Duas pessoas foram afastadas das funções, mas o MP não detalha quem são e que cargos ocupam.

Em nota, a prefeitura de Taquara informou que as investigadas são uma servidora concursada e outra com cargo em comissão. O município afirmou que cumpriu as ordens judiciais de afastamento das duas e vai abrir processos administrativos sobre o assunto (confira nota na íntegra abaixo).

A operação do Ministério Público apura fraudes em licitação, com dispensas indevidas e direcionamento de contratos para fornecimento de mão de obras terceirizada no município.

Além da prefeitura, empresas e residências de investigados em Taquara e Guaporé também foram alvos de mandados.

A ação é da Procuradoria da Função Penal Originária e busca apreender documentos e eletrônicos para o andamento da investigação.

Posicionamento

Confira íntegra da nota da prefeitura de Taquara:

A prefeitura de Taquara está desde o início da manhã desta terça-feira (6) prestando auxílio ao Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) durante a operação “Mestre de Obras”. Os agentes conferiram documentos oficiais, mas nenhum computador foi levado do prédio da Administração Municipal.

Duas servidoras são alvos da operação. A Prefeitura esclarece que ambas foram imediatamente afastadas até que sejam esclarecidas as acusações. Serão abertos processos administrativos por parte do Executivo municipal a fim de investigar também as duas servidoras, uma concursada e a outra em cargo em comissão.

As investigações são conduzidas pela promotora de Justiça Letícia Pacheco, sob a coordenação do procurador de Justiça Fábio Costa Pereira. Participaram, ainda, da Operação Mestre de Obras, os promotores de Justiça Karina Bussmann, Mariana de Azambuja Pires, Heitor Stolf Junior e Diego Pessi, com o apoio de servidores, policiais adidos do Ministério Público e equipes dos Batalhões de Choque da Brigada Militar.