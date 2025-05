MP denuncia Pablo Marçal por divulgar laudo falso contra Boulos nas eleições de São Paulo

Marçal teria insinuado que Boulos seria usuário de drogas. GABRIEL SILVA / Ato Press / Estadão Conteúdo

O influenciador digital Pablo Marçal foi denunciado pelo Ministério Público Eleitoral (MPE) de São Paulo por suposto caso de difamação nas eleições municipais de 2024. Na ocasião, ele divulgou laudo falso contra o então concorrente à prefeitura da cidade Guilherme Boulos (PSOL). As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

A promotora Iane do Lago Nogueira Cavalcante Reis fez a denúncia na quinta-feira (29). De acordo com ela, a difamação teria ocorrido no dia 8 de agosto, durante debate ao vivo transmitido pela TV Bandeirantes.

Marçal colocou o dedo em uma das narinas e simulou uma aspiração — insinuando que Boulos era usuário de drogas. Ele repetiu a ação após o debate e, em entrevista, disse que Boulos era "cheirador de cocaína".

No dia 4 de outubro, dois dias antes da eleição, o falso laudo foi publicado no perfil de Marçal no Instagram. O suposto documento apontava que Boulos havia tido um surto psicótico e testado positivo para cocaína, inclusive indicando uma internação emergencial.

Conforme o MPE, Marçal teria agido com outras duas pessoas: o biomédico Luiz Teixeira da Silva Júnior que elaborou o documento, e o advogado Tassio Renam Souza Botelho que teria feito a publicação no perfil do influenciador no Instagram. Ambos também foram denunciados.