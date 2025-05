Motta diz que vai pautar urgência de projetos de lei destinados a impedir fraudes no INSS

Presidente da Câmara disse que já comunicou líderes da Casa sobre a decisão. Bruno Spada / Câmara dos Deputados / Divulgação

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), informou nesta sexta-feira (16) que vai pautar a urgência de projetos de lei destinados a impedir fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

De acordo com publicação na rede social X, ele já comunicou os líderes da Câmara sobre a decisão.

"Seguindo e sempre respeitando o regimento da Casa, vamos analisar, reunir e votar tudo o que pode compor um Pacote Antifraude. Esse tema, que é urgência para milhões de brasileiros, é urgência para a Câmara dos Deputados", escreveu Motta.

Operação Sem Desconto

No dia 23 de abril, a Polícia Federal (PF) deflagrou a operação Sem Desconto, que investiga o desconto irregular de mensalidades associativas diretamente nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. A ação aconteceu em 34 municípios de 13 Estados, incluindo o Rio Grande do Sul, e no Distrito Federal.

Muitas vítimas relataram não ter autorizado as cobranças, prática proibida por lei. As suspeitas envolvem R$ 7,99 bilhões em descontos realizados entre 2019 e 2024.

O caso provocou mudanças no alto escalão do governo: o então presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, foi exonerado e o ministro da Previdência, Carlos Lupi, pediu demissão.

Na última segunda-feira (12), foi protocolado o pedido para abertura de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigação dos descontos indevidos nas aposentadorias do INSS.