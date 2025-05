Lula tem mal-estar e passa por exames em hospital de Brasília

De acordo com a Presidência da República, Lula foi liberado pelos médicos e já está na residência oficial do Palácio da Alvorada. Ele precisou cancelar reuniões com ministros.

Problemas de saúde

O prontuário hospitalar de Lula inclui lesões nas cordas vocais, artrose no quadril e um câncer de laringe, do qual se curou.

Leia a íntegra do boletim médico

"O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou, nesta segunda-feira, 26 de maio, quadro de vertigem, com diagnóstico de labirintite. Realizou exames de imagem e de sangue no Hospital Sírio-Libanês, unidade Brasília, todos dentro da normalidade. Já se encontra no Palácio da Alvorada, onde deve permanecer em repouso ao longo do dia.