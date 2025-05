Lula indica desembargador apoiado por Nunes Marques para o STJ

Natural do Piauí, Brandão foi escolhido a partir de uma lista tríplice enviada pelo STJ para o presidente Lula. Tribunal de Justiça do Piauí / Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou, nesta terça-feira (27), Carlos Brandão para uma das vagas de ministro em aberto no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) foi escolhido a partir de uma lista tríplice para preencher a vaga deixada pela ministra Assusete Magalhães, da Justiça Federal, que se aposentou.

A nomeação ainda será submetida à sabatina na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado Federal.

Carlos Brandão contou com o apoio do ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), que também fez parte do TRF-1 antes de ser nomeado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para a Corte.

As desembargadoras Daniele Maranhão Costa, também do TRF-1, e Marisa Ferreira dos Santos, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), sediado em São Paulo, também constavam na lista, mas foram preteridas.

Quem é Carlos Brandão

Natural de Teresina, Carlos Augusto Pires Brandão é mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e doutor em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

Ele tomou posse como juiz em 1997 e ocupa o cargo de desembargador do TRF-1 desde 2015. É professor do Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Piauí (UFPI).

O Tribunal de Justiça do Piauí emitiu uma nota parabenizando Brandão e afirmando que o desembargador "possui uma trajetória marcada pelo compromisso com a magistratura, destacando-se pela atuação técnica e pelo trabalho voltado à conciliação e à efetividade da Justiça".

Outra vaga

Além dessa indicação, também foi formada uma segunda lista tríplice pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 15 de outubro do ano passado, referente à vaga deixada pela ministra Laurita Vaz, oriunda do Ministério Público.

O presidente Lula ainda não fez sua escolha para essa vaga. Os nomes enviados foram os dos procuradores Maria Marluce Caldas (MP de Alagoas), Sammy Barbosa Lopes (MP do Acre) e Carlos Frederico Santos (Ministério Público Federal).