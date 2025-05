Lula é vaiado na abertura da Marcha dos Prefeitos, em Brasília; veja vídeo

Lula respondeu às vaias dizendo que atende a todos os prefeitos, independente do partido deles.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu vaias nesta terça-feira (20) durante a abertura da 26ª Marcha dos Prefeitos , evento que conta com cerca de 12 mil gestores públicos, entre eles vice-prefeitos e secretários municipais. O encontro segue até a quinta-feira (22).

— Eu queria fazer um apelo a vocês. Eu duvido que tenha um prefeito, de qualquer partido político, que um dia possa dizer que ele não foi atendido no governo por causa da sua filiação partidária. Não existe essa possibilidade. Nem de prefeito, nem de governador. Porque eu, quando vou atender um prefeito, um governador, eu não estou atendendo um representante de um partido, eu estou atendendo a uma pessoa que foi democraticamente eleita para representar os interesses do povo da cidade ou do Estado — afirmou o presidente.