Lula critica vazamento de conversa com Xi Jinping e diz que pergunta sobre TikTok partiu dele

— A Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e as crianças. Foi só isso.

De acordo com ele não houve "climão". Ele afirmou que Xi Jinping respondeu que o Brasil tem poder para regulamentar e até banir a plataforma do país. Segundo Lula, foi uma resposta óbvia



— Não é possível a gente continuar com as redes sociais cometendo os absurdos que cometem, e a gente não ter a capacidade de fazer uma regulamentação — afirmou.