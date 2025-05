Lula convoca Carlos Lupi para reunião diante do desgaste com fraude bilionária no INSS

Lula marcou reunião para esta sexta-feira (2). Ricardo Stuckert / Presidência da República/ Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se reunir na tarde desta sexta-feira (2) com o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, diz o líder do PDT na Câmara dos Deputados, Mário Heringer (MG). O governo passa por desgaste diante da investigação sobre a fraude bilionária no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A reunião, segundo o PDT, está marcada para as 16h. A permanência do ministro no cargo está entre os pontos da reunião. A possível saída de Lupi do governo desagrada ao PDT, que pode deixar a base do governo.

Nesta quinta-feira (1º), o líder do PDT na Câmara dos Deputados, Mário Heringer (MG), fez críticas ao tratamento dado pelo governo ao ministro pedetista.

— Eu defendo essa posição (a saída do PDT da base). Minha bancada, até onde sei, todos defendem essa posição. É claro que não depende só exclusivamente de mim, mas essa é a posição que defenderei — afirmou.

Na avaliação dele, o governo vem adotando posição duvidosa na condução da crise. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, defendeu a permanência de Lupi no governo, mas afirmou que se houver algo no futuro será afastado.

Poucas horas após essa entrevista, Lula nomeou o procurador federal Gilberto Waller Junior como novo presidente do INSS, sem consultar Lupi.

Na quarta-feira (30), Lula determinou uma intervenção no INSS. O presidente não só escolheu o Waller Júnior para o cargo de presidente do órgão, em substituição a Alessandro Stefanutto – demitido após a revelação do esquema –, como solicitou o aprofundamento das investigações sobre o desvio.

Na semana passada, a Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagaram a operação Sem Desconto, que identificou um esquema fraudulento de deduções indevidas em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS.