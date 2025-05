Lula concede Ordem de Rio Branco a Eunice Paiva: "Exemplo de coragem na luta contra a opressão da ditadura"

Eunice foi admitida na Ordem no grau de Comendador.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu a Ordem de Rio Branco, de forma póstuma, a Eunice Paiva . A advogada é um dos símbolos da luta contra a opressão da ditadura brasileira e pela defesa dos direitos humanos . O decreto foi publicado, nesta quarta-feira (28), no Diário Oficial da União.

A história de Eunice ficou ainda mais célebre após a atriz Fernanda Torres tê-la interpretado no filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles.

Ganhador do Oscar de melhor filme estrangeiro, o longa é uma adaptação do livro de mesmo nome escrito por Marcelo Rubens Paiva. Nele, o autor narra a história de sua família, centrada na luta da mãe logo após o desaparecimento do pai, o ex-deputado federal Rubens Paiva, levado por policiais em 1971, durante a ditadura militar brasileira.