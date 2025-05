Leite decide manter Alexandre Saltz no comando no MP gaúcho por mais dois anos

Saltz (D) foi o mais votado na eleição interna do MP e vai permanecer à frente do órgão após endosso de Leite. Vitor Rosa / Secom

O governador Eduardo Leite anunciou, nesta quarta-feira (21), a manutenção do promotor de Justiça Alexandre Saltz na chefia do Ministério Público gaúcho (MP). Com a decisão, Leite reconduz ao cargo o candidato mais votado na eleição interna do MP – Saltz angariou 53,6% dos votos dos demais promotores e procuradores.

Reconduzido, Saltz ficará por mais dois anos no cargo de procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul.

A cada biênio, a definição do procurador-Geral de Justiça começa com uma eleição interna realizada pela categoria. Os três candidatos mais votados nesse pleito tem seus nomes colocados na chamada lista tríplice, que é encaminhada ao governador, a quem cabe a palavra final sobre o ocupante do cargo.

Na eleição de 2025, Saltz – com ampla trajetória na área ambiental – concorreu contra dois promotores criminais: Lisandra Demari e Luciano Vaccaro. A promotora obteve 23,9% dos votos e Vaccaro, 22,5%.

Alexandre Saltz

Desde junho de 2023, ocupa o cargo de procurador-geral de Justiça (PGJ) do Rio Grande do Sul. Graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUCRS e mestre pela Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP), Saltz ingressou no MP em 1990.