Justiça dá 20 dias para governo explicar gastos com viagens de Janja

A Justiça Federal deu 20 dias para a União se manifestar sobre os gastos da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja , com viagens internacionais. Ela também foi notificada para apresentar sua defesa no processo.

"Enquanto não formalizado o contraditório, não é possível a este Juízo aferir com profundidade a verossimilhança do direito alegado", escreveu o juiz Leonardo Tavares Saraiva, da 9.ª Vara Federal Cível de Brasília, no último domingo (18), ao mandar citar a União.