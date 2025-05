Justiça condena União a pagar R$ 100 mil a torturado na ditadura militar

Maurice foi torturado durante a ditadura militar no Brasil.

A Justiça Federal condenou a União a pagar uma indenização por danos morais de R$ 100 mil a Maurice Politi, 76 anos, ex-preso político e militante da Ação Libertadora Nacional ( ALN ). Ele foi torturado durante a ditadura militar no Brasil.

Em 1970, já atuando na ALN, foi preso e submetido a sessões de tortura nos porões da Oban (Operação Bandeirantes) e do Deops (Departamento de Ordem e Política Social, em São Paulo), com base em acusações de “atos subversivos”.

Politi permaneceu preso por quatro anos , passando por unidades como o presídio Tiradentes e o Carandiru . Em seguida, foi expulso do país, exilando-se em Israel.

Só retornou ao Brasil em 1980, após a promulgação da Lei da Anistia . Atualmente, atua no Núcleo de Preservação da Memória Política , entidade dedicada à defesa dos direitos humanos e à memória das vítimas da ditadura .

Na decisão, o desembargador Nery Júnior, relator do caso, afirmou que a União “é responsável por atos ilícitos praticados contra o autor do processo, que atentaram contra a dignidade da pessoa humana com base, exclusivamente, em motivação política”.