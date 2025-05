Janja reconhece quebra de protocolo na China e diz que não deixará de falar sobre regulação das redes

Janja disse que "não há protocolo" que a faça se calar se tiver a chance de falar com alguém. THIBAULT CAMUS / POOL / AFP

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, se pronunciou nesta segunda-feira (19), pela primeira vez após a polêmica sobre uma suposta quebra de protocolo diplomático durante o jantar com o presidente da China, Xi Jinping, na semana passada, em Pequim. Ela afirmou que nenhum protocolo a impedirá de defender a regulação das redes sociais.

— Em nenhum momento eu calarei minha voz para falar sobre isso. E em nenhuma oportunidade. Não há protocolo que me faça calar se eu tiver a chance de falar com qualquer pessoa, do maior ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum — declarou, durante a abertura da Semana Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, promovida pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

A declaração ocorre após a repercussão negativa da intervenção feita pela primeira-dama no jantar oficial com Xi Jinping. Segundo relatos de integrantes da comitiva brasileira, Janja teria pedido a palavra para mencionar os riscos do TikTok — rede social controlada por uma empresa chinesa — e defender a regulação das plataformas digitais, citando casos de violência contra mulheres e crianças.

A atitude foi interpretada como uma quebra de protocolo, já que Janja participou da viagem como acompanhante e não como integrante formal da comitiva com papel institucional. A ação gerou críticas, especialmente entre opositores do governo.

Durante o evento desta segunda-feira, Janja reforçou seu posicionamento:

— Estou feliz em ter sido convidada para falar, e feliz em não precisar ficar calada — disse à ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo.

— Não me calarei quando for para proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E não admito, enquanto mulher, que alguém diga que eu deva ficar calada — afirmou.

Versão do jantar é contestada

Na versão divulgada pela GloboNews com base em informações de uma fonte que estava no jantar, Janja teria quebrado o protocolo e pedido a palavra para reclamar que o TikTok estava favorecendo o avanço da extrema-direita no Brasil. Por essa versão, o presidente chinês respondeu que Brasil tem o direito de regulamentar o TikTok e até banir a rede social se achar necessário.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demonstrou irritação com a repercussão e negou que ele ou os ministros tenham se incomodado com a participação da primeira-dama:

— A pergunta foi minha. Eu não me senti nem um pouco incomodado. O fato de a minha mulher pedir a palavra é porque a minha mulher não é uma cidadã de segunda classe. Ela entende mais de redes digitais do que eu — disse Lula.

À CNN, Janja também criticou o vazamento, disse que as falas foram distorcidas e que ela está sendo vítima de machismo e misoginia.

— Vejo machismo e misoginia da parte de quem presenciou a reunião e repassou de maneira distorcida o que aconteceu. E vejo a amplificação da misoginia por parte da imprensa, e me entristece que essa amplificação tenha o engajamento de mulheres — reclamou a primeira-dama à repórter Débora Bergamasco.

Lula criticou vazamento

A controvérsia se intensificou após o vazamento da conversa entre os líderes e a primeira-dama, considerada por Lula como “confidencial”. Ele chegou a questionar quem repassou as informações à imprensa e se mostrou irritado com o vazamento da informação, porque no salão de banquetes os únicos brasileiros eram ministros do governo dele, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o deputado Elmar Nascimento.

Para ele, a exposição do conteúdo do jantar compromete a confiança nas relações diplomáticas e levanta dúvidas sobre a postura de membros da própria comitiva.