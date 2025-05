Ex-diretor da PRF confirma ao STF ordem para blitz e nega fins políticos

Em depoimento à 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) na manhã desta terça-feira (27), o ex-diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Djairlon Henrique Moura, confirmou que as ordens para fazer blitz em ônibus com destino ao Nordeste durante as eleições de 2022 vieram do Ministério da Justiça, na época comandado por Anderson Torres.