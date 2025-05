Ex-comandante da FAB presta depoimento sobre trama golpista nesta quarta

Tenente-brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Baptista Júnior será o único ouvido nesta quarta-feira no STF.

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quarta-feira (21) as audiências de testemunhas arroladas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e pelas defesas dos réus do núcleo 1 da trama golpista , formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete pessoas.

O único depoimento previsto para esta quarta-feira será o do tenente-brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Baptista Júnior, comandante da Aeronáutica durante o governo Bolsonaro. A audiência está prevista para começar às 11h30min e deve ser presidida pelo ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos da tentativa de golpe que pretendia impedir que Luiz Inácio Lula da Silva tomasse posse no terceiro mandato como presidente da República.