Ex-chefe da FAB diz que prisão de Moraes foi cogitada em "brainstorming" com Bolsonaro

O ex-comandante da Aeronáutica, Carlos Almeida Baptista Júnior, confirmou em depoimento ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira (21), que presenciou discussões sobre a prisão de autoridades durante uma reunião realizada no Palácio da Alvorada. Ele é uma das testemunhas no processo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro é acusado de tentativa de golpe de Estado.

Segundo Baptista Júnior, o encontro foi realizado entre os dias 1º e 14 de novembro de 2022 no Palácio da Alvorada e contou com os três chefes militares e Bolsonaro .

Ao ser questionado sobre prisões, ele lembrou com mais convicção do nome do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral à época, que seria considerado um dos principais alvos desses planos.