"Eu me coloco nesta condição, mas o partido não tem ainda pré-candidatura", diz Leite sobre papel do PSD nas eleições presidenciais

— Eu defendo que se crie esta alternativa e eu me disponho também a liderar este processo, mas a decisão sobre quem vai liderar isso é mais adiante. Eu me coloco nesta condição, mas o partido não tem ainda candidatura nem pré-candidatura estabelecida como sua. E é natural que não tenha, porque é um processo, é uma jornada de discussão — disse o governador do RS.