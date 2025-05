Eduardo Leite e Gabriel Souza montam estratégia para quebrar tabu em eleição ao governo do RS

Vice-governador recebeu projetos de Eduardo Leite a pouco mais de um ano da eleição. Jürgen Mayrhofer / Divulgação

Após se tornar o primeiro governador reeleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite trabalha agora para quebrar mais um tabu político local: fazer do vice Gabriel Souza (MDB) seu sucessor. Desde a retomada do voto direto ao Palácio Piratini, em 1982, jamais um incumbente conseguiu manter no poder seu grupo político.

Para alcançar o objetivo, Leite delegou a Gabriel projetos estratégicos do governo, como a coordenação do plano de reconstrução pós-enchente, e tem estimulado as viagens do vice pelo interior do Estado. Somente em 2025, Gabriel já visitou 40 municípios diferentes, média de uma cidade a cada três dias.

Na maioria das ocasiões, a principal agenda é a inauguração de obras e o anúncio de investimentos. A meta fundamental, porém, é tornar Gabriel mais conhecido dos eleitores.

Divulgada no final de fevereiro, a mais recente pesquisa Quaest para governador mostra Gabriel na quarta colocação na preferência dos gaúchos, com 7%. À frente dele aparecem Edegar Pretto (PT), com 10%, Luciano Zucco (PL), com 15%, e Juliana Brizola (PDT), com 19%.

Para melhorar a performance, o vice viaja sempre acompanhado por uma equipe de comunicação, com farta divulgação das atividades na imprensa regional. Ao mesmo tempo em que garante exposição vinculando sua imagem a programas de apelo popular, como o Primeira Infância e o Todo Jovem na Escola, produz conteúdos para suas redes sociais.

Com MDB pacificado, Gabriel mira aliados

Em cada parada, Gabriel conduz reuniões políticas com líderes locais do MDB e potenciais aliados de outras siglas. Estabelecido hoje como principal liderança do partido, o vice, por ora, não enfrenta resistência como em 2022. À época, Gabriel sofreu forte oposição da ala bolsonarista do MDB e acabou rompendo com o deputado Alceu Moreira, com quem disputava a pré-candidatura.

Para evitar novas rusgas internas, Gabriel detém controle sobre o diretório e monitora eventuais dissidências. No ambiente externo, trabalha para tentar reproduzir na campanha a atual base de sustentação do governo na Assembleia Legislativa, hoje com 11 partidos.

Essa tarefa é compartilhada entre o governador e o vice, com atenção especial ao PP e ao Republicanos. Cientes de que o PP vai ser um dos últimos a definir seu rumo nas eleições de 2026, eles miram no Republicanos.

Agora no PSD, Leite se reuniu recentemente com o presidente nacional, deputado Marcos Pereira, e, em 3 de maio, fez um importante aceno ao partido e à comunidade evangélica gaúcha ao prestigiar o lançamento da pedra fundamental do templo de Salomão em Gramado.

Gabriel Souza negocia apoio do PP. Rodrigo Ziebel / GVG,Divulgação

Cautela no Republicanos

Em outro front, Gabriel aposta na formação de uma federação entre MDB e Republicanos. A direção nacional das duas siglas se reuniu no início do mês para discutir a aliança e deve retomar a conversa após sondar lideranças estaduais. Tanto Pereira como o presidente do MDB, Baleia Rossi, concordam que o surgimento da federação PP-União Brasil vai forçar outros partidos de porte médio a se unirem para não perder relevância no Congresso e espaço privilegiado em chapas presidenciais.

Secretário estadual de Habitação e presidente do Republicanos no RS, Carlos Gomes não se entusiasma com a ideia de uma federação, mas admite que a proposta dá mais protagonismo nacional ao partido. Com cinco deputados estaduais e prestes a incorporar ao menos mais dois parlamentares (Thiago Duarte e Aloísio Classmann, do União Brasil), Gomes prega cautela.

— Existe uma efervescência nos partidos e é preciso maturidade para essa discussão. Todos querem conversar conosco e temos um nome importantíssimo no cenário nacional, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas — afirma o dirigente.

Vice e secretário, Gabriel Souza e Carlos Gomes, respectivamente, integram governo Leite. Joel Vargas / Divulgação

Governistas tentam isolar Zucco

Para Leite e Gabriel, uma aliança com o Republicanos não só reforçaria o palanque ao Piratini (e ao Senado, numa eventual candidatura do governador), mas principalmente enfraqueceria a candidatura de Zucco. Egresso do Republicanos, o deputado busca montar uma aliança de direita ao governo do Estado, calcada na união de PL, PP, Republicanos e Novo.