Eduardo Leite anuncia pré-candidatura à Presidência da República pelo PSD

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (Foto de arquivo).

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite , afirmou ser pré-candidato à Presidência da República pelo PSD. A declaração foi dada em entrevista após a 26ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, na terça-feira (20).

Leite se filiou ao partido no início do mês, após 24 anos no PSDB. No dia da filiação, manifestou interesse em "contribuir com uma candidatura presidencial" pelo partido.