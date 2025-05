Dilma Rousseff terá pedidos de anistia e indenização julgados nesta quinta-feira na Comissão de Anistia

A Comissão de Anistia do governo federal vai analisar, nesta quinta-feira (22), se reconhece a situação de anistiada política da ex-presidente Dilma Rousseff em razão dos crimes cometidos contra ela durante a ditadura militar de 1964 . Dilma, que também pede uma indenização, foi presa e torturada por agentes do Estado brasileiro durante o período.

O caso volta agora, como recurso, ao plenário da Comissão. O relator do caso, que apresentará o voto na quinta-feira (22), é o conselheiro Rodrigo Lentz. Depois do voto, os outros 20 conselheiros apresentam as suas posições.

Pedido foi aberto em 2002

O pedido da ex-presidente à Comissão de Anistia foi aberto em 2002 e paralisado em 2005, quando ela assumiu a chefia da Casa Civil no governo Lula. A Comissão de Anistia só retomou a análise do processo após Dilma deixar a presidência, em 2016.

Dilma, atualmente, é presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), também conhecido como banco dos Brics. Com sede em Xangai, a instituição financeira internacional financia projetos nos países membros do bloco de cooperação formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.