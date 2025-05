Declarações públicas do papa Leão XIV não citam nem Lula nem Bolsonaro; vídeos foram criados com IA

Conteúdo investigado

Onde foi publicado

Conclusão do Comprova

Depois de ter sido eleito, o papa Leão XIV se encontrou com cardeais, rezou a oração do Regina Caeli no balcão central da Basílica de São Pedro e fez reuniões com a imprensa mundial e com o Corpo Diplomático acreditado junto à Santa Sé. O portal GZH noticiou que, nessa última ocasião, o embaixador do Brasil no Vaticano, Everton Vieira Vargas, convidou o pontífice para participar da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30). O papa também discursou aos Irmãos das Escolas Cristãs e aos participantes no Jubileu das Igrejas Orientais. Em nenhum desses momentos, os discursos dele citaram Lula ou Bolsonaro.