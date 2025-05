Comissão reconhece Dilma como anistiada política da ditadura e aprova indenização

"Levei muita palmatória. Mandavam eu tirar a roupa, e eu não tirei porque a primeira reação é não tirar. Eles me arrancaram a parte de cima (da roupa) e me botaram no pau de arara. Aí começou a prender a circulação. O outro (agente da ditadura) xingou, me tiraram a roupa toda e me botaram outra vez (no pau de arara). Fizeram muito choque, mas muito choque. Eu lembro, nos primeiros dias que eu tinha uma exaustão física, eu queria desmaiar, não aguantava mais de tanto choque. Comecei a ter hemorragia. Choques em tudo quanto é lugar. Nos pés, nas mãos, na parte interna, nas coxas, nas orelhas, na cabeça, é um horror, no bico dos seios".