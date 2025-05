Comandante da Marinha diz que não houve ordem para uso de blindados para golpe de Estado

Em depoimento, nesta sexta-feira (23), o comandante da Marinha , Marcos Sampaio Olsen, negou ter recebido ordens de Garnier para impedir a posse ou dar golpe de Estado com uso de blindados em 2023 — como a investigação da Polícia Federal em novembro do ano passado apontava.

Além disso, Olsen disse desconhecer os motivos da ausência do ex-comandante Almir Garnier na cerimônia de passagem do cargo.

— Ele não apresentou qualquer razão para sua ausência à cerimônia de transferência do cargo. Desconheço as razões — disse Olsen, que participou de audiência no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta sexta-feira (23) como testemunha de Garnier na ação penal que investiga a suposta tentativa de golpe que teria a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro.