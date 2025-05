Com apenas 1,5 mil moradias entregues, governo federal quer chegar a 20 mil casas destinadas a vítimas da enchente no RS

Desses 1.556 imóveis, 1.009 estão em Porto Alegre e cerca de 300 em cidades do Vale do Taquari . Os demais distribuídos em diversas cidades.

Em entrevista ao Gaúcha Atualidade na manhã desta quinta-feira (1º), Hassen e o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) – que chefiou a reconstrução até setembro de 2024 – prometeram chegar a 4 mil imóveis adquiridos pelo Compra Assistida , que garante a aquisição de imóveis já existentes no valor de até R$ 200 mil para famílias atingidas pela enchente de maio do ano passado. Na quarta (30), o prazo para escolha foi prorrogado por mais 60 dias .

— O imóvel tem que ter habite-se, tem que estar regularizado, legalizado, não pode estar com pendências. Muitas vezes as pessoas encontram o imóvel, então o cadastro tem que estar resolvido. Mas a gente conseguiu desburocratizar muita coisa — disse Paulo Pimenta.

A projeção é que até o mês de julho o governo federal tenha a informação de quantas moradias deverão ser construídas . Isso é, um cálculo entre todos os cadastros existentes, descontando as famílias do "compra assistida".

O primeiro loteamento pelo programa está previsto para ser entregue em dezembro, em Cruzeiro do Sul. O governo também afirma que um condomínio em Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, está com 50% de conclusão.