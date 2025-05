CCJ do Senado aprova texto-base da PEC que acaba com reeleição e aumenta tempo de mandato 

Proposta que proíbe reeleição de presidente, governadores e prefeitos foi aprovada na CCJ do Senado. Geraldo Magela / Agência Senado,Divulgação

Foi aprovado nesta quarta-feira (21), pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, o texto-base da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que proíbe a reeleição para os cargos de presidente, governadores e prefeitos. O texto foi aprovado de forma simbólica, sem a contagem dos votos.

A PEC também propõe o aumento do tempo de mandato para cinco anos a partir de 2034. O texto inicial previa mandato de 10 anos para senadores, mas, por um acordo com o líder do PL, Carlos Portinho (PL-RJ), esse período deverá ser reduzido para cinco anos, mesmo após a aprovação do texto-base.

O relator da PEC 12/2022, senador Marcelo Castro (MDB-PI), incluiu no texto a unificação das eleições para todos os cargos no país a cada cinco anos, tanto no Executivo quanto no Legislativo. Para alinhar o fim dos mandatos, está previsto um período de transição. Assim, prefeitos e vereadores eleitos em 2028 teriam mandato de seis anos.

O projeto agora segue para votação no plenário da Casa — não há previsão de quando será isso. Para ser aprovado, o texto precisa receber 49 votos favoráveis, em dois turnos. Caso receba aval dos senadores, a PEC ainda segue para aprovação na Câmara dos Deputados.

Como ficaria

A PEC prevê que, a partir de 2028, os prefeitos não poderão se candidatar à reeleição, enquanto para presidente e governadores não será mais permitida a recondução em 2030. Entenda:

Prefeitos : poderão se candidatar à reeleição pela última vez em 2028 , desde que tenham sido eleitos para um primeiro mandato em 2024

: poderão se candidatar à reeleição pela última vez em , desde que tenham sido eleitos para um primeiro mandato em 2024 Governadores : poderão se candidatar à reeleição pela última vez em 2030 , desde que sejam eleitos para um primeiro mandato em 2026

: poderão se candidatar à reeleição pela última vez em , desde que sejam eleitos para um primeiro mandato em 2026 Presidente: poderá se candidatar à reeleição pela última vez em 2030, desde que seja eleito para um primeiro mandato em 2026

Vereadores, deputados e senadores não serão afetados e continuarão podendo se candidatar à reeleição.

O que diz o texto

Segundo o autor da proposta, senador Jorge Kajuru (Podemos-GO), a medida deve gerar economia de recursos públicos e mais previsibilidade. A intenção é garantir que candidatos a cargos do Executivo tenham "uma maior oportunidade de competir em condições mais igualitárias, sem a vantagem dos atuais ocupantes do cargo".

O texto também menciona que, para a sociedade, "a proposta pode promover a renovação política, permitindo o surgimento de novas lideranças e ideias, além de proporcionar um período maior para a implementação de programas de governo".