Câmara vota projeto que impede descontos para associações em benefícios do INSS; acompanhe ao vivo

Operação expõe descontos ilegais em benefícios

No dia 23 de abril, a Polícia Federal (PF) deflagrou a operação Sem Desconto, que investiga o desconto irregular de mensalidades associativas diretamente nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. A ação aconteceu em 34 municípios de 13 Estados, incluindo o Rio Grande do Sul, e no Distrito Federal.