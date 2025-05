Câmara aprova Dia Marielle Franco sob protestos da oposição; texto vai para o Senado

O projeto de lei (PL) que institui o Dia Marielle Franco — Dia Nacional das Defensoras e Defensores de Direitos Humanos foi aprovado na Câmara dos na segunda-feira (26). Agora, o texto segue para análise do Senado.

Caso aprovado também no Senado, a data comemorativa será celebrada em 14 de março, dia da morte da vereadora e de seu motorista, Anderson Gomes, em 2018.

O nome de Marielle foi motivo de protestos dos deputados da oposição. O deputado Luiz Lima (Novo-RJ), chegou a dizer que nomear um projeto de lei com o nome de alguém que representa um lado político é quebrar as regras da Constituição e normas internas da Câmara.

Críticas da oposição

O PL chegou a apresentar um pedido para que o termo "Marielle Franco" fosse retirado do texto, mas foi derrotado por 231 votos a 202, com oito abstenção.

— A ideia para se comemorar o dia dos defensores é muito bacana. Mas decidiram colocar o nome do dia com o de uma militante da esquerda — disse o deputado Sargento Gonçalves (PL-RN).

O deputado Chico Alencar (Psol-RJ) citou diferentes leis promulgadas com os nomes dos homenageados, como o Dia Nacional da Poesia – Carlos Drummond de Andrade e o Dia Nacional da Saúde – Oswaldo Cruz.

— Agora o Dia Marielle Franco não pode por razão meramente partidária, ideológica no sentido apequenado da palavra, do preconceito e do ódio a quem é defensor dos direitos humano — afirmou.