Bolsonaro sobre possibilidade de fraude no INSS ter começado na sua gestão: "Se alguém do meu governo fez algo de errado, pague"

Bolsonaro afirma que seu partido apoia a investigação que será feita pelo Congresso.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) admitiu a possibilidade de as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) terem começado durante seu mandato. No entanto, afirmou que o esquema ganhou maior proporção no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As declarações foram dadas na quarta-feira (14).

Bolsonaro também manifestou apoio à criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para apurar os descontos indevidos aplicados a benefícios de aposentados e pensionistas, que causaram um prejuízo estimado em R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024, segundo a Polícia Federal.

— É possível e vai ser investigado. Se, porventura, alguém do meu governo fez algo de errado, pague. E ponto final — afirmou Bolsonaro, quando questionado sobre a possibilidade de a fraude no INSS ter começado no seu governo.

— Nós da direita assinamos (a CPMI). PT, PSOL, PDT, ninguém assinou a CPMI. Vamos investigar — acrescentou.

Bolsonaro afirmou que é difícil garantir uma administração com "zero absoluto" de corrupção. Contudo, criticou o governo Lula.

— É como zero absoluto, não tem como chegar lá. Tem que investigar. Agora, explodiu no governo do Lula. Explodiu — disse Bolsonaro em entrevista ao portal UOL.

A oposição ao presidente Lula no Congresso Nacional protocolou, no último dia 12, um requerimento pedindo a criação da CPMI do INSS. A proposta teve a adesão de 223 deputados e 36 senadores, em sua maioria, membros do Centrão e do PL. Nesta quinta-feira, o senador Rogério Carvalho (PT-SE) confirmou que o partido vai assinar o requerimento de abertura da comissão, mas que o governo vai lutar pela relatoria.