Bolsonaro deixa hospital após três semanas internado por cirurgia no intestino

No total, foram 23 dias de internação.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve alta médica neste domingo (4) após três semanas internado no Hospital DF Star, em Brasília, por uma cirurgia no intestino.

Bolsonaro estava hospitalizado desde 13 de abril e vem se recuperando do procedimento desde então. O hospital ainda não publicou boletim médico sobre a alta.

Na última quarta-feira (30), Bolsonaro havia saído da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), permanecendo com o tratamento no quarto. No total, foram 18 dias nos cuidados intensivos. O ex-presidente só voltou a se alimentar por via oral na última terça-feira (29).

Bolsonaro teve de ser submetido a uma cirurgia que durou 12 horas, envolvendo a retirada de aderências no intestino e a reconstrução da parede abdominal. O procedimento foi motivado por um mal-estar sofrido dois dias antes, durante uma agenda no interior do Rio Grande do Norte.