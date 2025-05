Após pedido de dispensa, Moraes mantém depoimento de comandante da Marinha

O ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu na quinta-feira (22) manter o depoimento do comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen , como testemunha na ação penal sobre a trama golpista ocorrida durante o governo Bolsonaro.

Ainda na quinta-feira, Olsen havia pedido dispensa do depoimento, previsto para as 14h desta sexta-feira (23) no STF. O comandante disse que "desconhece os fatos objeto de apreciação na presente ação penal" e pediu para não depor.