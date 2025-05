Ameaça de bomba no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social mobiliza polícia

Homem carregava pacote suspeito. Valter Campanato / Agência Brasil/Empresa Brasil d

Policiais Militares do Distrito Federal foram mobilizados na tarde desta quinta-feira (22) devido a uma ameaça de explosão de bomba no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

De acordo com a CNN Brasil, um homem ficou na porta do prédio com um pacote suspeito. Ele estava junto com as duas filhas e a esposa.

Os servidores do ministério relataram que o suspeito teria ido ao local falar com o ministro após ter feito uma denúncia que não teria sido respondida. Ele tentou entrar no prédio, mas foi impedido.

Polícia Militar isolou a área. Valter Campanato / Agência Brasil/Empresa Brasil d

A Polícia Militar chegou ao local antes das 15h. Em um primeiro momento, foi pedido às pessoas que ficassem dentro do edifício. No entanto, por volta das 16h30min, a PM solicitou que o prédio fosse esvaziado. Uma hora depois, a polícia prendeu o homem, ainda não identificado, e liberou a mulher e as crianças.